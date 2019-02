Secondo l'ultima rilevazione condotta da Emg Acqua per Agorà il M5S è in calo: perde lo 0,7 per cento in una settimana, e si attesta al 25,8 per cento. La Lega continua a salire, guadagnando due decimi, e arrivando al 30,3 per cento. La maggioranza complessivamente incassa il 56,1% delle preferenze, una performance il leggero calo rispetto alla scorsa settimana. Un dato che non sorprende, anche perché potrebbe aver inciso anche la questione legata alla nave Diciotti e all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Matteo Salvini.

Stando al sondaggio infatti il 57 per cento degli italiani pensa che il Senato dovrebbe votare contro l’autorizzazione a procedere, evitando così il processo a Salvini, accusato di sequestro di persona per aver negato lo sbarco ai 177 migranti della Diciotti. Solo il 38 per cento ritiene che il vicepremier debba difendersi davanti ai giudici. Naturalmente si schierano contro l'autorizzazione a procedere il 97 per cento degli elettori della Lega e il 66 per cento dei sostenitori del Movimento Cinque Stelle, mentre il 60 per cento degli elettori del Pd pensa che un eventuale processo sarebbe giusto. Secondo Emg Forza Italia è in crescita, e tocca il 9,2 per cento; al contrario l'altro partito di destra all'opposizione, Fratelli d'Italia, scende dal 4,7 al 4,5 per cento. Si segnala una leggera crescita per il Pd: raggiungerebbe il 18,2% se si votasse oggi.

Secondo un altro sondaggio, questa volta realizzato dall'istituto Index Research, e diffuso durante la puntata del 31 gennaio 2019 di PiazzaPulita, le intenzioni di voto confermano il Carroccio al primo posto, e lo stimano al 33,7 per cento; il movimento guidato da Luigi Di Maio raccoglierebbe solo il 23,5 per cento delle preferenze. Rispetto alla rilevazione della settimana precedente il M5S perderebbe quindi lo 0,4 per cento; al contrario la Lega è in salita, e guadagna 0,7 punti percentuali. Il Partito democratico è stabile al 17,5 per cento (-0,1 per cento rispetto alla rilevazione della precedente settimana), mentre Forza Italia è stimata al 7,9 per cento (-0,1) e Fratelli d’Italia al 4,3 (+0,2).