Due sondaggi realizzati per Porta a Porta, la trasmissione in onda su Rai 1, evidenziano le difficoltà dei partiti che fanno parte della maggioranza. Mentre il Movimento 5 Stelle in una delle due rilevazioni è addirittura sotto il 20%, la Lega perde consensi e si riavvicina alla soglia del 30%. La prima rilevazione è quella dell’Istituto Piepoli: la Lega rimane in testa al 30,5%, perdendo lo 0,5% rispetto al precedente sondaggio. Perde mezzo punto anche il Movimento 5 Stelle, ora al 22,5%. Stabile il Pd al 20%. Nel centrodestra Forza Italia perde un punto e arriva al 10,5%, mentre guadagna Fratelli d’Italia, ora al 5%. Il centrodestra nel complesso è al 47%, il centrosinistra – contando anche il 3% di +Europa – è al 24%.

L’altro sondaggio, realizzato da Euromedia Research, sorride un po’ di più alla Lega, al 31,4%. Dietro, molto staccato, troviamo il Pd con il 20,1% e il Movimento 5 Stelle al 19,4%. Forza Italia è invece all’11,1%, Fratelli d’Italia si attesta al 5,4%, con il centrodestra nel suo complesso al 47,9%. Nel centrosinistra, invece, +Europa (con Italia in Comune) è al 3,8%: in totale la coalizione sarebbe al 25%.

Le preoccupazioni degli italiani

I due sondaggi chiedono anche agli intervistati quanto siano preoccupati da alcune questioni. Per quanto riguarda la situazione lavorativa, si dice preoccupato il 61% per Piepoli e il 60,3% per Euromedia. Preoccupa la questione immigrazione per il 69% e il 74% del campione, nei due diversi sondaggi. Più alto ancora il tasso di preoccupazione per la criminalità: 87% per Piepoli e 85,2% per Euromedia. Quando si chiede quali questioni preoccupino di più gli elettori, le risposte per Piepoli sono: criminalità 40%, situazione lavorativa 37%, immigrazione 19%. Per Euromedia, invece: criminalità 38,2%, situazione lavorativa 35,9%, immigrazione 22,7%.

Lo ius soli e la legittima difesa

I due sondaggi prendono in considerazione anche il parere degli italiani su altre due questioni. Innanzitutto lo ius soli: per Piepoli è favorevole alla cittadinanza per i figli di stranieri nati in Italia il 55% degli intervistati, con il 41% contrario. Più equilibrio nella rilevazione di Euromedia, secondo cui i favorevoli sono il 46,6% e i contrari il 45,8%. Altro tema è quello della legittima difesa, con la riforma approvata da poco in Parlamento: in questo caso il sondaggio è solo quello dell’Istituto Piepoli, secondo cui è favorevole il 62% delle persone intervistate, i contrari sono il 35%.