Il centrodestra continua a crescere nei sondaggi ma è ancora lontano da un risultato che possa garantirgli una maggioranza e dal 40%, obiettivo minimo della coalizione per provare ad andare al governo. In un sondaggio realizzato da Termometro politico attraverso interviste web si nota come il centrodestra sia in leggera crescita rispetto alla scorsa settimana: si passa dal 36,3% al 37,6%.

A guadagnare consensi è stata soprattutto la Lega che arriva al 14,8%. Mentre scende Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi è ora al 15,3%, quasi raggiunto dal Carroccio. Sale anche Fratelli d’Italia che si attesta al 5,5%. Così come è in crescita, rispetto al sondaggio di sette giorni fa effettuato con le stesse modalità da Termometro politico, la quarta gamba del centrodestra: Nci-Udc è infatti al 2%.

Il MoVimento 5 Stelle si conferma il primo partito, rimanendo stabile al 26,8%. Scende invece il Pd, sempre più lontano dai pentastellati: perde ancora lo 0,1% e si attesta al 21,9%. Male anche tutta la coalizione del centrosinistra guidata dai dem: in totale arriverebbe al 25,6%, contro il 26% di una settimana fa. Insieme è allo 0,7%, Civica Popolare allo 0,5% e +Europa di Emma Bonino al 2,1%.

A sinistra in calo anche Liberi e Uguali, che passa dal 5,6% al 5,3% in una settimana. Mentre si conferma all’1,5% la lista della sinistra extraparlamentare di Potere al Popolo. Al polo opposto cresce invece CasaPound: secondo il sondaggio di Termometro politico il movimento di estrema destra raccoglierebbe l’1,9% dei consensi.

Gentiloni è il leader politico più gradito dagli italiani.

Numeri simili al sondaggio di Termometro politico sono emersi anche da quello realizzato dall’Istituto Ixè per l’Huffington Post: unica sostanziale differenza riguarda i partiti del centrodestra con Forza Italia nettamente davanti rispetto alla Lega (17,3% contro l’11,1%). In più, l’Istituto Ixè analizza il grado di fiducia degli italiani nei leader politici. Paolo Gentiloni è quello che ottiene più gradimento, con il 33% che dichiara di avere abbastanza o molta fiducia in lui. Dietro c’è Emma Bonino al 30%, poi Luigi Di Maio al 29%. Seguono a distanza: Silvio Berlusconi e Matteo Salvini al 25%, Matteo Renzi e Giorgia Meloni al 23%, Beppe Grillo al 22%, Pietro Grasso al 21% e Pier Luigi Bersani al 18%.