Due sondaggi, effettuati entrambi per la trasmissione di Rai 1 Porta a Porta, evidenziano l’alto gradimento per il governo guidato da Giuseppe Conte e per le due forze politiche che lo compongono: Lega e MoVimento 5 Stelle. Entrambe le rilevazioni sottolineano l’incredibile crescita della Lega dal voto del 4 marzo ad oggi. E anche il continuo testa a testa tra il Carroccio e il M5s. Insieme, secondo entrambi i sondaggi, i due partiti raccolgono il 60% dei voti degli italiani. Nettamente staccati tutti gli altri, con il continuo tracollo del Pd che si attesta ormai sotto il 17%.

Il sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli per Porta a Porta vede Lega e M5s alla pari, in testa come primo partito, al 30%. Nettamente dietro il Pd con il 17%, Forza Italia con il 10% e Fratelli d’Italia con il 3,5%. Liberi e Uguali, invece, si ferma al 2%. L’area di governo, dunque, si attesta esattamente al 60%. L’altro sondaggio, realizzato da Euromedia Research, vede invece la Lega nettamente avanti con il 32% e il M5s a inseguire con il 28,3%. Il Pd si ferma al 16,9%, mentre Forza Italia rimane al 10,7%. Fratelli d’Italia fa segnare il 3,5% dei consensi, e Leu non va oltre il 2,8%.

Un partito unico di centrodestra

Nei due sondaggi viene chiesto agli elettori di centrodestra cosa pensano della possibilità di un partito unico che accorpi Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Nella rilevazione dell’Istituto Piepoli si dice favorevole il 45% degli intervistati: contrario il 37%, non si esprime il 18%. Sono particolarmente favorevoli gli elettori di Fi, meno quello di Lega e FdI che esprimono decisamente più perplessità. Cambiano i valori, ma rimane l’equilibrio, nel sondaggio di Euromedia Research: favorevole il 39,8%, contrario il 42,6% e non sa il 17,6%.

La politica sull’immigrazione

Giudizio positivo degli intervistati sulla politica del governo in tema di gestione dei migranti. Nel primo sondaggio la linea dell’esecutivo viene condivisa dal 61% delle persone chiamate a esprimersi, nel secondo caso l’approvazione sale al 68,8%. A prevalere sono i giudizi abbastanza e molto positivi dati dagli intervistati. Infine, un’ultima domanda dei due sondaggi riguarda le politiche future del governo in tema di migranti: secondo la maggior parte delle persone chiamate in causa l’esecutivo dovrebbe puntare su misure di respingimento (55% e 64%) più che sull’accoglienza (35% e 24%).