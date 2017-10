Avrebbe tentato di causare la morte della moglie manomettendo il suo paracadute allo scopo poi di reclamare l'assicurazione sulla vita da 120mila sterline, tutto ciò dopo aver conosciuto un'altra donna su Tinder. E' questa la pesantissima accusa mossa a Emile Cilliers, ufficiale dell'esercito inglese che ora dovrà rispondere di tentato omicidio. Non sarebbe un episodio isolato, secondo gli avvocati della donna: l'uomo infatti avrebbe attentato alla vita della moglie anche causando un'importante perdita di gas nella sua abitazione.

Il tentato omicidio della donna sabotando il suo paracadute risale al 2015: dopo un salto da oltre mille metri, la signora Cilliers, fisioterapista per l'esercito, ha aperto il paracadute, risultato difettoso. "È rimasta gravemente ferita, ma è miracolosamente sopravvissuta alla caduta", ha dichiarato l'avvocato, "Chi si trovava sul posto ha immediatamente capito che qualcosa non andasse nella sua attrezzatura". Quello che poteva apparire come uno sfortunato incidente è stato dunque trattato in modo assai diverso: il marito della "fortunata" signora Cilliers, infatti, aveva accumulato dei debiti molto importanti e, secondo l'accusa, puntava all'assicurazione sulla vita da 120mila sterline della moglie, di cui sarebbe entrato in possesso dopo il suo decesso. Per questo, secondo l'accusa, il signor Emile avrebbe manomesso alcuni sistemi del paracadute facendo in modo che non si aprisse correttamente.

Nel corso del dibattimento in aula di tribunale è emerso tuttavia anche un altro episodio risalente al 2015, cioè a pochi giorni prima del salto con il paracadute: l'uomo avrebbe provocato una perdita di gas nella casa di famiglia, mentre lui si trovava lontano. "Aveva rapporti con la ex moglie e trattava lei con insensibilità e disprezzo", sostiene l'avvocato, secondo cui la decisione di uccidere la donna sarebbe nata in seguito a una relazione con un'amante, conosciuta su Tinder.