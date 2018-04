Ancora una volta un allergene non dichiarato in etichetta porta il Ministero della salute a diramare l’avviso di richiamo di un prodotto alimentare. Si tratta della soia ed è per questo che il dicastero ha disposto il ritiro della farina Dolce Soffice prodotta dalla Molini Spigadoro di Bastia Umbra (Perugia). La confezione è quella da un chilogrammo e il lotto di produzione e il 31800714 con scadenza al 19 luglio 2019. Nello specifico si tratta di un mix per dolci con farina di tipo 1 e germe di grano prodotto da Molini Spigadoro nello stabilimento di via 4 Novembre 2/4, a Bastia Umbra (PG). Si raccomanda ai consumatori allergici alla soia di non utilizzare il mix Dolce Soffice con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita. La farina evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,è sicura per i soggetti che non soffrono di allergia alla soia. Nell’avviso si specifica che è stato chiesto il ritiro del prodotto dai Grandi Magazzini Fioroni di Perugia.

I precedenti richiami per allergeni non dichiarati

Numerosi sono stati nell’ultimo periodo i richiami relativi a prodotti alimentari per la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. L'ultimo in ordine di tempo, è stato un prodotto della Snack Fun: per la possibile presenza di latte. In precedenza, il gelato al tiramisù della Decò per la possibile presenza di glutine. E prima ancora era toccato ad un lotto di minestrone fresco della Coop, proprio per il rischio di glutine e ad una farina prodotta dal Pastificio Garofalo. Qualche giorno prima Tuc ha richiamato tutti i lotti di patatine Crisp al gusto Paprika attualmente sul mercato con scadenza minima 10/2018.