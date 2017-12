Emergono nuovi particolari sul giallo di Sofiya Melnyk, la 43enne ucraina scomparsa il 15 novembre, e cui corpo è stato rinvenuto la vigilia di Natale in un burrone ai piedi del Monte Grappa. Come evidenzia Il Gazzettino, l'autopsia sul corpo della vittima ha confermato la presenza di numerosi traumi: si parla di ematomi e lesioni compatibili con colpi provocati da un bastone o da calci, ma probabilmente anche in parte dovuti alla caduta della scarpata da cui Sofiya è stata gettata, nel caso questo sia avvenuto quando la donna era ancora viva. Al momento, però, l'esame autoptico – eseguito dal dottor Alberto Furlanetto – non è riuscito a dare altre risposte, date le condizioni del cadavere, devastato dai morsi degli animali nel bosco.

Sembra comunque escluso che la donna sia stata uccisa con armi da fuoco, o da taglio. Saranno necessari nuovi esami per rispondere alle numerose domande legate alle cause del decesso: la Tac e altri accertamenti radiografici e istologici. Domande a cui non potrà rispondere il compagno Daniel Pascal Albanese, morto suicida, dopo aver denunciato la sua scomparsa. Il consulente tecnico del pubblico ministero Giulio Caprarola ha chiesto due mesi di tempo, così come l'entomologo Stefano Vanin che cercherà, attraverso l'analisi di larve e uova di insetti, di datare la morte della donna per capire da quanto tempo il corpo sia stato abbandonato nella boscaglia. All'esame hanno assistito anche i consulenti della famiglia di Albanese.

La pista dell'omicidio-suicidio, probabilmente per motivi di gelosia, è quella più avvalorata dagli investigatori. Il principale indiziato resta, come detto, Albanese, ex consulente finanziario, 50enne ,residente a Cornuda (Treviso), che era a conoscenza del fatto che Sofiya frequentasse altre persone. Stando a quanto trapelato, la 43enne avrebbe visto per un periodo un geologo settantenne emiliano, il quale pagava il mutuo della sua casa; poi si sarebbe innamorata di un medico sessantenne trevigiano, di Montebelluna, il primo ad essersi allarmato per la sua scomparsa. Proprio lui aveva riconosciuto gli stivaletti neri trovati accanto al corpo rinvenuto ai piedi del burrone come quelli di Sofiya.