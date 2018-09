Aveva un eczema così grave e doloroso da sembrava "vittima di ustioni". Ma grazie ad una lozione dal costo di appena 4,50 sterline (poco più di 5 euro) è guarito. Cory Lloyd, di 23 anni, ha trascorso anni nel tentativo di guarire suo figlio Jack, che oggi ha 3 anni, dopo che gli era stato diagnosticato un eczema a soli tre mesi. La sua pelle secca e screpolata gli provocava dolori così forti da costringerla a bendargli le braccia e le gambe e metterlo in una speciale tuta idratante. “Potevo fasciargli gli arti, ma il busto era il peggior posto per l'eczema”, ha detto Cory. "Sembrava come carta vetrata. Sembrava letteralmente una vittima di ustioni". La donna ha ammesso che in molti casi avrebbe voluto tenere Jack all'interno della sua casa di Darwen, nel Lancashire, perché i “commenti e i giudizio” degli estranei per la strada la sconvolgevano troppo. "Una volta ho sentito una signora dire alla sua amica: ‘Guarda quel ragazzino, ha avuto una terribile caduta, sua mamma non deve aver badato a lui’. Sono subito tornata a casa e ho pianto. Tutti mi hanno giudicato, ma non erano lì durante le notti insonni e gli innumerevoli appuntamenti in ospedale. Stavo facendo tutto ciò che potevo e non ottenevo nulla” dice ancora Cory.

La sua vita – e quella di Jack – è cambiata dopo aver visto un post di Facebook pubblicato un'altra mamma su una crema specializzata per l’eczema prodotto dalla Childs Farm. La donna parlava dei buoni risultati del prodotto. Cory l’ha comprata ed è rimasta quando ha funzionato nel giro di appena una settimana. La donna, che ha un altro figlio, Alfie, di un anno, con il compagno Ben Holmes, 23 anni, ha dichiarato: "All'inizio, non ho avuto molte speranze. A quel punto, avevamo provato così tante cose che non c’era alcuna differenza. Ma dopo aver letto le recensioni, sembrava che le persone fossero davvero impressionate, così ho ordinato alcuni prodotti: un idratante per bambini, uno shampoo per capelli e una crema per il corpo e un bagnoschiuma" spiega. La 23enne – che passava ore a ricoprire il suo bambino di idratante, anche per cinque volte al giorno – ora è felice del fatto che il piccolo possa correre e giocare con altri bambini. “Jack sta bene ed è molto più felice” ha detto.