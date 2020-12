Tragedia sabato scorso a Panama City Beach, in Florida, dove una famiglia di Louisville, nel Kentucky, è stata protagonista di un drammatico incidente in cui due bambini hanno perso la vita davanti agli occhi dei loro genitori, fortunatamente sopravvissuti. Mentre mamma Lauren e papà Matt insieme ai piccoli Addie, 6 anni, e Baylor Kirchgessner, 4, stavano giocando a minigolf quando dalla strada un pickup è entrato sul campo del Coconut Creek Family Fun Park travolgendo i due bambini. Il più piccolo dei due è morto sul posto, mentre la sorella è stata trasportata in ospedale dove è deceduta poche ore dopo. Illesi, invece, i genitori che sono ancora sotto choc.

Al volante del pickup c’era Scott Donaldson di Panama City Beach che, per ragioni al vaglio degli investigatori, ha perso il controllo del mezzo causando il tremendo incidente. Le accuse contro Donaldson sono sospese in attesa che gli agenti chiudano l'inchiesta. "I pensieri e le preghiere degli agenti e dei cittadini sono con la famiglia che sta attraversando questo momento orribile" ha detto Debbie Ward, responsabile delle comunicazioni della città di Panama City Beach.

Il Coconut Creek Family Fun Park è stato chiuso subito dopo l'incidente. Alcuni amici di famiglia hanno aperto una pagina su GoFundMe per raccogliere fondi in sostegno dei genitori di Addie e Baylor, descritti come due bimbi "energici e amanti del divertimento. Abbiamo istituito questa pagina per aiutare i genitori, Lauren e Matt, per le spese di viaggio, il funerale e qualsiasi altra esigenza che possa aiutarli in questo periodo terribile".