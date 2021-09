McDonald’s, dipendente mette salsa agrodolce sul gelato del cliente “maleducato”: licenziato Una scena che ha pure filmato e poi pubblicato su TikTok, commentando: “Quando il cliente ha un caratteraccio, ma ti ricordi che guadagni 8,50 dollari all’ora…”. Il dipendente, probabilmente di un ristorante inglese della nota catena di fast food, è stato individuato e prontamente licenziato.

A cura di Biagio Chiariello

La salsa agrodolce è molto simile al caramello fuso. Così un dipendente di un ristorante McDonald's ha pensato bene di versarla sul gelato di un cliente per vendetta dopo che questo era stato, a suo dire, "rude" nei suoi confronti. Una scena che ha filmato e poi caricato su TikTok commentando: “Quando il cliente ha un caratteraccio, ma ti ricordi che guadagni 8,50 dollari all’ora“. I fatti sono avvenuti in Regno Unito, ma non è dato sapere dove lavori il dipendente della nota catena di fast food, come riportano i tabloid britannici.

La bravata gli è però costata cara: l’uomo è stato infatti individuato e licenziato, cosa che lui stesso ha annunciato sui social dicendo “signore e signori, ce l’avete fatta, mi avete fatto licenziare…”. Nel filmato, diventato virale, si vede l'ormai ex lavoratore – che sul suo profilo TikTok, @mcdanksbitch, ha pubblicato diversi video contro quelli che definisce “clienti maleducati” di McDonald’s – versare la salsa agrodolce sul gelato alla panna, al posto del caramello. Molti i commenti favorevoli e solidali: "Questo è il motivo per cui tutti dovrebbero essere gentili con tutti" ha scritto un utente di TikTok, mentre un altro ha aggiunto: "Promemoria amichevole per il fatto che anche i lavoratori del fast food hanno dei sentimenti". E ancora: "Non scherzare mai con le persone che ti preparano il cibo!"