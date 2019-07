Solo pochi giorni, Rebecca Sargeant parlava del futuro che avrebbe condiviso con il suo fidanzato Dale Foster e la loro famiglia “in crescita”. Con un bimbo di 15 mesi, una neonato in arrivo e quattro figliastri, la donna di Melbourne non avrebbe potuto essere più felice. "Semplicemente ti adoro. Sei il miglior padre per i nostri bambini. Ti amo così tanto e non vedo l'ora di continuare il nostro viaggio di amore, felicità e famiglia." Ma in una tragedia impensabile, la giovane madre è morta dando alla luce la figlia Peyton la scorsa settimana. Anche la neonata non ce l’ha fatta.

La tragedia di Rebecca

Un dramma che ha lasciato sotto choc tutta la comunità di Chelsea, nel sud-est della città australiana, dove la famiglia viveva. Rebecca è stata ricoverata in ospedale mercoledì 17 luglio. Le è stato indotto il coma dopo due giorni a causa di alcune complicazioni. Purtroppo non si è mai ripresa. “Bec era una persona estremamente gentile, premurosa e generosa", ha detto il presidente dell'asilo di Bayside, Liz Jowett, frequentato anche dai figliastri che Rebecca "amava come se fossero suoi". "È stata una delle persone più forti che abbia mai conosciuti, combattendo i problemi durante la gravidanza che avrebbero spezzato il migliore di noi, mentre si occupava dei tormenti personali del suo passato” ha aggiunto Liz nel post su Facebook.

Il dolore della madre su Facebook

Anche la madre di Rebecca, Donna Foreman, ha condiviso la triste notizia della morte della figlia su Facebook. “I nostri cuori sono spezzati e ci manchi già così tanto", ha scritto. “Ci prenderemo cura del tuo bambino Jax e del tuo amorevole partner Dale per sempre. " È stata creata una pagina GoFundMe per aiutare la famiglia della sig.ra Sargeant e sono già stati raccolti oltre $ 15.000 in soli due giorni.