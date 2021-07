Macron ricoperto di ghirlande di fiori al suo arrivo in Polinesia: il video virale è fake Stanno facendo il giro dei social di tutti i social le foto e i video del presidente francese riempito di ghirlande da parte dei funzionari locali in segno di accoglienza, durante il suo tour nella Polinesia francese. Ma si tratta di immagini non autentiche.

A cura di Biagio Chiariello

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato inghirlandato con fiori e conchiglie in segno di accoglienza da parte dei funzionari locali durante la sua visita di stato. Certo, le collane donate dal governo di Tahiti sono state tante ma non al punto da arrivargli fino alla ginocchia come si vede nel video che sta spopolando in queste ore su tutti i social network.

Perché Macron si è recato in visita in Polinesia francese

Il numero uno dell'Eliseo sta proseguendo il suo tour nella Polinesia francese, una suddivisione territoriale della Francia che gode di ampie autonomie. Macron ha raggiunto l'isola per visitare il sito di un rifugio anti-tsunami in costruzione. Ai polinesiani ha detto che il suo Paese sta cofinanziando la costruzione di 17 rifugi nelle isole Tuamotu e Gambier. Ma sicuramente sui social media le immagini che hanno fatto il giro del mondo sono state quelle del presidente riempito di fiori.

Il video fake è virale

E qui va fatto un chiarimento. Il filmato in queste mostra infatti quantità davvero esagerata di fiori, con un effetto sicuramente divertente, ma le immagini non sono autentiche. Ad aggiungere la trovata goliardica infatti è stato ‘illumiReptilien’, utente di Twitter noto per questo tipo di montaggi buffi. E non è un caso se il video è diventato virale: in meno di 24h conta più di 5.1 milioni di visualizzazioni e 100mila like.