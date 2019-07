Ad una donna che ha fatto lampade abbronzati per circa dieci anni è stato diagnosticato un cancro della pelle due volte in 6 anni. Sarah Carlick, 45 anni, aveva un lettino abbronzate a casa che ha usato per un decennio fino suoi 30 anni per una "abbronzatura di base" prima di andare in vacanza. Ha ammesso che non avrebbe mai usato la giusta protezione solare mentre era in giro, ma ora è un sostenitore della cura della pelle dopo le due infauste diagnosi, nel gennaio 2012 e dicembre 2018. "Il danno solare è il nuovo fumo” ha detto a Metro.co.uk. “Vedo persone prendere il sole e voglio correre da loro e dire loro di smettere. Le persone si stanno lentamente uccidendo e non se ne rendono conto. Ero una ragazzina negli anni Settanta. Quello era un periodo in cui non pensavo a proteggermi dal sole” dice.

Due cancri in sei anni

In quel periodo Sarah andava in vacanza con i suoi genitori nel sud della Francia. Ha detto: "Se non tornavo a casa con il collo e le spalle bruciati, era con me non stare in vacanza. Non sto in alcun modo incolpando i miei genitori, era un segno dei tempi – eravamo tutti ignoranti” ammette. E poi aggiunge:" Guardando indietro, non riesco a credere con quale frequenza utilizzavo il lettino a casa. Deve essere stato per almeno 10 anni, ma ancora una volta è stata solo pura ignoranza. Ero dell’idea che era più sicuro usare i lettini e farsi un'abbronzatura graduale, prima di esporsi a climi più caldi. Non ho mai pensato che potesse causare danni, soprattutto non il cancro. Cosa diavolo stavo pensando?” si chiede.

Ora Sarah è "contro" il sole e l'abbronzatura

Quando Sarah ha notato quella massa sulla spalla sua mamma Ros stava morendo di cancro alle ovaie. "È stato un momento difficile, poiché mia mamma era alle prese con questa malattia malvagia e la mia ansia per la salute era alle stelle”. Fortunatamente si è accorta del tumore quando era in fase iniziale, così si è operata una settimana dopo e non aveva bisogno di ulteriori trattamenti. Sarah ha iniziato un dottorato di ricerca, ma a poche settimane dalla laurea a novembre dell'anno scorso ha trovato un altro nodulo. "Mi stavo preparando per una riunione e ho visto il nodulo allo specchio. Era esattamente lo stesso dell'ultima volta. Mi sono messa a piangere, ho pensato a mia madre e alla sua chemioterapia, ero così preoccupata che avrei dovuto passare lo stesso,” ricorda. Il melanoma al 3° stadio si era diffuso ai suoi linfonodi. "Non sembrava reale – in un certo senso non lo è ancora. Non riuscivo a capire come qualcosa di così piccolo potesse portare a qualcosa di così grave come il cancro al terzo stadio”. Sarah ha subito un intervento chirurgico ed ora è ancora in terapia farmacologica, ed è stata costretta a cancellare un vacanza in Australia per concentrarsi sulla ripresa. "Il mio atteggiamento nei confronti del sole è stato ribaltato. Non avrei mai pensato di lasciare [mia figlia] Ella uscire al sole senza protezione. Invece ora è coperta dalla testa ai piedi con un fattore 50 di protezione solare e indumenti protettivi. Purtroppo l'ignoranza è un’assassina. Le abbronzature durano alcune settimane, mentre una diagnosi di cancro rimane con te per tutta la vita” conclude la donna.