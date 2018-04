Ha finto di soccorrere un'anziana donna appena caduta a terra per strada, ma in realtà il suo unico scopo era derubarla. Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 29 aprile, a Pordenone un'anziana donna di 74 anni è stata derubata da un 35enne accorso per soccorrerla dopo una caduta per strada. Stando a quanto riferito dalle cronache locali, l'uomo avrebbe sollevato l'anziana donna da terra e l'avrebbe accompagnata fino a casa, fingendosi preoccupato per lei, ma proprio durante il tragitto avrebbe infilato la mano nella borsa della settantaquattrenne e le avrebbe sottratto il portafoglio. Il bottino del furto con destrezza è stato pari a 1400 euro, che la donna aveva con sé in borsa. I fatti sono avvenuti intorno alle 13.30 di oggi e l'uomo coinvolto nella vicenda è un 35enne residente in provincia di Bari ma domiciliato a Pordenone.

Entrata in casa, l'anziana si è immediatamente accorta che in borsa mancava il portafoglio con tutti i suoi soldi e ha subito chiamato la polizia. Giunti sul posto, gli agenti volante si sono messi sulle tracce del malvivente e l'hanno individuato verso le 15, in poco più di un'ora. Il trentacinquenne, che nel frattempo di era cambiato d'abito, vagava per le strade della città, in compagnia di una donna.Portato in questura dagli agenti, alla fine ha confessato il furto e riconsegnato tutto il denaro rubato all'anziana. Al momento l'uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.