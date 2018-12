Un turista britannico si è fatto filmare mentre sniffava cocaina dalla tomba di Pablo Escobar. Una goliardata che gli è costata carissima: è stato cacciato dalla Colombia, allontanato dai suoi figli per 5 anni e ha persino ricevuto minacce di morte. Steven Semmens, 35 anni, è stato filmato mentre versa la polvere bianca nel punto in cui il famigerato boss del Cartello di Medellín è stato sepolto a Itagui, in Colombia, all'inizio di quest'anno. L’uomo, originario di Swansea, nel Galles, ha detto che lo considerava come un "segno di rispetto", ma è stato cacciato dalla Colombia – dove vivono la sua compagna ei suoi figli gemelli – per cinque anni. "Mi hanno scritto minacce di morte su Facebook. Hanno detto che se mi avessero trovato mi avrebbero fatto la pelle. Non riesco a vedere i miei figli e questo fa male”, ha detto al Mirror.

A otto mesi dall'incidente, Semmens si è detto “dispiaciuto di quello che ho fatto" e che vuole "scusarsi con il popolo colombiano". "All'epoca sembrava divertente, ma ora mi vergogno. Tutti dicevano che ero un disonore e stavo facendo passare il Paese sotto una cattiva luce" ha aggiunto il 35enne. Simmons ha detto che dopo che il video è diventato virale è stato costretto a nascondersi e a rasarsi i capelli per cambiare aspetto prima che la polizia lo trovasse.