Una rissa è esplosa su un treno di pendolari a Berlino dopo che i passeggeri hanno chiesto ad una coppia di “smettere di fare sesso orale”, come si legge sul Daily Mail. Una donna di 36 anni ha “soddisfatto oralmente” un uomo, 38enne, sul treno S5 tra le stazioni Jannowitzbrücke e Berlino Ostbahnhof intorno alle 11.30 di Domenica, stando alla relazione della polizia federale. Diversi passeggeri sul convoglio – compresi dei bambini – sono stati costretti ad assistere alla scena.

Una ragazza di 18 anni si sarebbe così avvicinata all’uomo e alla donna per chiedere loro di smettere. Da lì è nata una discussione e l'adolescente è stata “insultata e colpita in faccia” dalla donna di 36 anni, ha detto la polizia. Anche il compagno della giovane, un ragazzo di 19 anni, sarebbe stato colpito nella colluttazione. Quando nella lite è intervenuto anche il 38enne per aggredire il giovane, un altro passeggero si è alzato per trattenerlo. A quel punto un altro viaggiatore ha tirato il freno di emergenza e il treno si è fermato all'ingresso della stazione di Berlino Ostbahnhof. Le due vittime hanno comunque riportato solo qualche livido e un po’ di graffi.

Nel frattempo, la coppia è fuggita dal binario del treno, ma la polizia ha arrestato la donna nell'edificio della stazione. Il suo compagno si è consegnato più tardi alla polizia federale. Entrambi tedeschi, sono ora sotto inchiesta per molestie e aggressione pubblica. Si sono poi rifiutati di sottoporsi all’alcol test, ma sono stati comunque rilasciati.