Dopo contini litigi col marito, a cui aveva rivelato che la bimba che aveva partorito da poco era frutto di un rapporto extraconiugale, ha deciso di smettere di allattare la figlia facendola morire letteralmente di fame. Per questo motivo la 26enne statunitense Ruby Stephens è stata condannata all'ergastolo da un tribunale dello stato della Florida, in Usa, con l'accusa di omicidio di primo grado. "Non capirò mai perché questa donna abbia fatto questo alla sua preziosa bambina", ha dichiarato il Procuratore di Stato Brian Haas che ha sostenuto l'accusa, aggiungendo: "L'intera vita in prigione, senza possibilità di libertà condizionale, è stata una condanna appropriata per lei. Ci siamo rifiutati di accettare di meno".

I fatati risalgono al 2014 quando la neonata Betsey Kee Stephens venne ritrovata nell'auto della coppia di genitori a Lakeland con un peso di appena un chilo e ottocento grammi, novecento grami in meno di quando era nata 22 giorni prima. La polizia dice che Stephens e suo marito, Roy, stavano viaggiando dall'Indiana a Polk County, in Florida, per trascorrere le vacanze di Natale con i parenti quando Ruby ha notato durante una sosta che la piccola non si muoveva più e ha allertato i paramedici. Per la piccola, terribilmente malnutrita, però non c'è stato nulla da fare ed è stata dichiarata morta poco dopo l'arrivo in ospedale

Per l'accusa la donna ha smesso di allattare la piccola dopo continui litigi col marito che le imputava la relazione extraconiugale anche se alla fine aveva accettato la piccola. La giovane faceva finta di mettersi al seno la bimba ma in realtà non la allattava facendola morite letteralmente di fame. L'uomo dal suo canto ha spiegato che non sapeva che sua moglie non stava dando da mangiare alla bambina e che lui ormai l'aveva accettata come sua figlia.