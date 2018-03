Smarrito nel 2004, ritrovato nel 2018: è l'incredibile storia di un bel gatto dal pelo rosso che qualche giorno fa è stato trasportato in un gattile della Treasure Coast, in Florida: a trovarlo una volontaria, che aveva visto il micio in mezzo a una strada in condizioni piuttosto "trasandate". Era infatti decisamente malnutrito, pieno di pulci e sporco, così ha deciso di portarlo nella colonia felina affinché venisse sottoposto a tutte le attenzioni di cui aveva bisogno. A quel punto Sarah Fisher, veterinaria e coordinatrice della colonia felina, ha sottoposto il gatto a una visita e scoperto che era dotato di un microchip con i riferimenti dei suoi proprietari. Ha quindi chiamato il signor Perry Martin – un poliziotto in pensione di Fort Pierce – e gli ha detto: "Salve, volevamo comunicarle che abbiamo trovato T2, il suo gatto. E' al sicuro nella nostra colonia felina, può venire a recuperarlo quando vuole". La risposta dell'uomo ha lasciato la veterinaria a bocca aperta: "E' impossibile, abbiamo denunciato la sua scomparsa nel 2004, 14 anni fa. Il nostro T2 è sicuramente morto, ormai".

Eppure il micio in questi 14 anni è riuscito a cavarsela alla grande. Fece perdere le sue tracce nel 2004 durante l'uragano Jeanne , ma nonostante ciò è sempre riuscito a procurarsi da mangiare, da bere e una "tana" in cui ripararsi. Quando il signor Martin l'ha visto, ha raccontato, "l'ho guardato in faccia ed ho capito subito che era lui, il nostro T2. Ero convinto fosse morto, investito da un'automobile, invece eccolo qui, a 14 anni dall'ultima volta che l'ho visto".

Ora T2 ha 18 anni. E' vecchio e visibilmente debole, ma da quando è tornato con la sua famiglia sta recuperando le forze. Nella speranza che però non se ne vada, appena troverà l'occasione per farlo.