Era stato dato per morto già in altre occasioni. Ma stavolta pare proprio che non possa esserci nessuna smentita sulla scomparsa di Denis Cuspert, 42 anni, noto come Deso Dogg, un rapper tedesco unitosi all’Isis, rimasto ucciso in un attacco aereo in Siria. Secondo quanto riportato dalla Wafa Media Foundation, un gruppo vicino all'Isis, in un comunicato tradotto dal SITE monitoring group, mercoledì scorso, Abu Talha al-Almani (questo il nome di battaglia assunto dopo avere aderito allo Stato Islamico), sarebbe morto, raggiunto da un proiettile alla testa, nel corso di uno scontro con i miliziani curdi nella provincia Deir ez-Zour. Le immagini del corpo del cittadino tedesco di origini ghanesi sono state mostrate anche su diversi canali Telegram frequentati da jihadisti.

Cuspert era nato a Berlino, figlio di un ghanese e di una tedesca, ma era stato adottato da un militare americano di stanza in Germania. Bambino problematico, era arrivato ad una certa notorietà nel suo Paese d’origine con il rap, per poi passare ai ‘nasheed', i canti islamici tradotti in tedesco. Si era convertito all'islam dopo un grave incidente automobilistico. Dal 2010 aveva smesso i panni del rapper, per indossare in pianta stabile quelli del predicatore, su posizioni sempre più radicali. Da quando era arrivato in Siria nell’estate del 2013, Cuspert era diventato un valente reclutatore di jihadisti stranieri, soprattutto tedeschi. Dopo l'arruolamento nell'Isis, era comparso in numerosi video e messaggi della propaganda del Califfato. Il Dipartimento di Stato Usa ha indicato il cittadino tedesco Dennis Cuspert come un terrorista speciale di rilevanza globale (Specially Designated Global Terrorist).

La notizia della morte di Deso Dogg è stato data dal sito Intelligence Group, specializzato nella valutazione della propaganda jihadista, che ha citato media vicini all'Isis. Tuttavia né dalla Germania né dagli Stati Uniti sono giunte conferme sulla morte del terrorista. Secondo Intelligence group, l'ex rapper sarebbe stato ferito più volte durante l'assedio dell'ex roccaforte dell'Isis di Raqqa.