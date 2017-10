Sarebbero 133 le vittime civili dei raid aerei condotti sulle province di Deir ez-Zor e Raqqa, nel nord della Siria, contro i villaggi ancora controllati dai miliziani dello Stato islamico. A renderlo noto l’emittente televisiva “al Jazeera”, secondo cui gli attacchi sarebbero stati sferrati in larga parte dalle forze di Bashar al Assad e degli alleati russi e la stragrande maggioranza delle vittime sarebbe stata registrata nella zona di Deir ez-Zor. Pesantemente bombardate, in particolare, la città di al Ashara e il villaggio di Darnaj. Inoltre, i caccia della Coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti hanno preso di mira, distruggendoli, diversi ponti utilizzati dai civili per attraversare il fiume Eufrate. Un aereo ha anche centrato un’imbarcazione con a bordo civili. Colpite anche le postazioni dello Stato islamico nella zona di Boukamal, al confine con l’Iraq. Le operazioni degli ultimi tre giorni avrebbero causato non meno di 180 mila sfollati.

ONU: "Tracce di sarin in un attacco di sette mesi fa"

Ieri Ahmet Uzumcu, direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), ha reso noto che gas sarin è stato utilizzato in Siria cinque giorni prima del'attacco di Khan Sheikhun. Il diplomatico l'ha dichiarato in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa France Presse. "Le analisi dei campioni raccolti in relazione a un incidente che ha avuto luogo nella parte settentrionale della Siria il 30 marzo di quest'anno" hanno mostrato, ha detto Uzumcu, "la presenza di sarin".

Cosa è il sarin e perché è letale.

Il sarin si presenta come un liquido incolore ed inodore che evolve spontaneamente nello stato gassoso. A prima vista appare innocuo come un bicchiere d’acqua ma, in realtà, questo agente risulta essere 26 volte più letale del cianuro. L’intossicazione può verificarsi per inalazione o contatto e, secondo quanto stabilito dai ricercatori, la dose letale (LD50) per un uomo intorno ai 70 chili è di 1.7 grammi. Gli effetti del sarin, che aggredisce il sistema nervoso ed è letale anche in minima concentrazione, sono: contrazione delle pupille, difficoltà respiratorie, vomito, perdita di urina e feci, sudorazione e salivazione in eccesso, lacrime, spasmi convulsivi e morte per soffocamento.