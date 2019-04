Quando la passione per la musica diventa una motivazione per andare avanti e lottare contro qualsiasi problema. E' questa la storia di Swami La Rosa, 18enne di Siracusa. La sua più grande passione è cantare e proprio grazie alla musica trova la forza nel curarsi perché è malata di fibrosi cistica. La patologia si è manifestata quando era piccolissima, aveva solo 24 giorni quando ha avuto i primi sintomi. I cicli di antibiotico in vena, con la crescita, sono diventati sempre più frequenti, arrivando a farli ogni 3 mesi.

Una vita di dolore e sofferenza, quella di Swami. All'età di 13 anni è scattata la scintilla che la lega con la musica e da lì ha capito che il canto è la sua vita. A 14 anni ha avuto la prima riaccensione polmonare, senza riuscire a cantare, in seguito alla quale è stata anche ricoverata tre volte in nove mesi. E' stato proprio in quel periodo che ha capito che la musica è la sua migliore amica ma anche l'arma per non smettere di mollare mai. Il suo viso e i suoi occhi parlano da soli, traspare la voglia di vivere e di coronare il suo sogno più grande.

"Ho cominciato ad avere la consapevolezza di quella che sono da pochissimo tempo – dice Swami alle telecamere di Fanpage.it – solo ora so che Swami non sarebbe stata la stessa se non avesse avuto la fibrosi cistica. Ho pensato di mollare tante volte ma grazie alla musica non avrei la stessa motivazione per curarmi perchè trovo in lei la forza di andare avanti".