Tragedia dai risvolti ancora da chiarire quella avvenuta ieri mattina a Portopalo, in provincia di Siracusa, più precisamente in contrada Pagliarello. Un catanese di 52 anni, Agatino Zuccaro, dipendente di una nota ditta di spedizioni espresse, ha perso la vita ieri pomeriggio mentre era impegnato nel consueto giro di consegne. Stando alle prime ricostruzioni, il fattorino si sarebbe addentrato in una proprietà privata, a circa 4 chilometri dal centro abitato portopalese e, dopo aver parcheggiato il furgone all'interno della struttura, si sarebbe incamminato per circa cento metri cercando la destinataria del pacco.

Ad un tratto, tre cani di grossa taglia l’avrebbero accerchiato. In un primo momento pare che nessuno si sia accorto dell’accaduto. Solo dopo alcune ore i proprietari dell’immobile hanno visto il furgone del corriere con la portiera spalancata. Hanno avviato le ricerche e avvisato i Carabinieri della stazione di Portopalo. Proprio i militari dell’Arma hanno trovato il corpo dell’uomo nei pressi di un albero e con il pacco a pochi metri di distanza.

Secondo una prima ricostruzione, alla vista delle bestie Zuccaro sarebbe stato colto da un malore. II 52enne avrebbe sofferto di patologie cardiache, avrebbero raccontato alcuni testimoni, secondo quanto si legge su SiracusaOggi.it. Il corpo dell’uomo presenterebbe diversi morsi sul corpo; in particolare, i segni su braccia e polpaccio sarebbero piuttosto chiari. Ad ogni modo, solo l’autopsia potrà chiarire tutti i contorni della triste vicenda. Nel contempo i carabinieri della stazione locale stanno effettuato tutti i rilievi del caso per poter chiarire la dinamica di questa tragica vicenda. Sul posto è arrivato anche un veterinario in servizio all’Azienda sanitaria provinciale che già ieri sera ha deciso di trasferire i cani a Siracusa dove sono sottoposti a stretta osservazione.