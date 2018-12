Natale di sangue nelle strade siciliane. Un ragazzo di 31 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla Provinciale 84 tra Marzamemi e Portopalo (Siracusa). Si chiamava Cristian Diluciano.

Stando alle prime informazioni raccolte dagli agenti della Polizia municipale e dai carabinieri, l'uomo ha perso il controllo sua motocicletta, una Suzuki 750, mentre viaggiava in direzione Marzamemi. L'incidente si è verificato all'altezza del ponte Cavettone, a Calafarina. Questa mattina Cristian aveva preso parte a una scampagnata in moto. Insieme a una trentina di persone appartenenti ad un club motociclistico, approfittando anche delle buone condizioni del tempo, era partito per una passeggiata. Diluciano ha urtato un muretto perdendo così il controllo del mezzo. Cristian si è schiantato contro una cabina dell'Enel. Anche se la vittima indossava il casco l'impatto è stato fatale. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare: il decesso del 31enne è avvenuto nello spazio di pochi minuti. Per alcune ore la strada è rimasta chiusa al per permettere ai carabinieri di eseguire i rilievi. Sul posto è arrivato anche il medico legale per un'ispezione sommaria sul cadavere. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.