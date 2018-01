Luca Boschetti, sindaco di Cercivento – piccolo comune di poco più di 600 abitanti della provincia di Udine -, si trova ricoverato da due giorni in terapia intensiva nell'ospedale del capoluogo. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali il primo cittadino, quarantasei anni, sembrava avere solo i classici sintomi dell’influenza ma in realtà a colpirlo è stato un infarto. Fortunatamente per Boschetti, l’anziano padre di ottantatré anni si è reso conto della gravità della situazione e immediatamente ha allertato i soccorsi. Lo ha fatto in tempo per salvargli la vita. Mentre veniva trasportato dall'equipe medica di una ambulanza all'ospedale di Udine, il sindaco ha avuto ben quattro infarti al miocardio.

Il sindaco non è in pericolo di vita – Accolto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, il sindaco è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico di emergenza. Nella giornata di ieri, come ha riferito il vicesindaco Lorenzo Nodale, le sue condizioni sono migliorate e Boschetti – descritto come un uomo sportivo, calciatore, camminatore, amante delle escursioni e della montagna – è ora fortunatamente fuori pericolo di vita. Nei prossimi giorni il quarantaseienne dovrebbe sottoporsi a un altro intervento. Intanto, l’intera comunità di Cercivento attende con ansia il suo rientro in paese. In questi anni Boschetti è stato sempre molto attivo nelle battaglie a difesa del territorio ed è molto conosciuto anche per i suoi trascorsi calcistici.