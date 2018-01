Non ci ha pensato due volte il piccolo Simone per compiere una buona azione, che sicuramente vorrà dire molto per un bambino di cinque anni come lui. Il piccolo era presente quando sono intervenuti i vigili del fuoco in soccorso dell’unica ambulanza che serve la Bassa Valle Scrivia – ambulanza inutilizzabile dal 28 dicembre a causa di un corto circuito – e in quel momento ha deciso di prendere il suo salvadanaio e donare i suoi risparmi ai volontari della Croce Rossa di Castelnuovo Scrivia (Alessandria). Così, anche col suo aiuto, avrebbero potuto comprare un nuovo mezzo per soccorrere chi ne ha bisogno. A raccontare la storia del piccolo Simone è il quotidiano La Stampa. Simone frequenta l’ultimo anno della scuola materna in paese e da poco meno di un anno si è trasferito con i suoi genitori proprio accanto ai garage della sede Cri di via Lamarmora.

“Mio figlio sta crescendo col mito dei vigili del fuoco e degli operatori di soccorso – ha raccontato il papà Antonio -: quando gli abbiamo chiesto di scegliere la sua cameretta, lui non ha avuto dubbi e ha voluto quella che si affaccia sull’insegna della Croce rossa”. “Mio figlio – ha spiegato ancora il papà – ci ha chiesto se questo mezzo che salva la vita a moltissime persone sarebbe guarito: io e mia moglie gli abbiamo spiegato che era necessario comprarne uno nuovo e ci volevano dei soldi”. Così il bambino è andato a prendere il suo salvadanaio con le monetine per regalarlo alla Croce rossa. “Simone è la nostra mascotte – ha commentato Laura Solari, responsabile dell’ufficio territoriale Cri della Bassa Valle Scrivia –: gli ho spiegato che ci vorrà del tempo prima di poter festeggiare l’arrivo della nuova ambulanza, ma lui sarà il primo a salirci e a farla suonare. Il suo gesto semplice e spontaneo ha colpito tutti. Questo bimbo ci ha fatto tornare il sorriso in un momento difficile per noi volontari, speriamo che tanti altri cittadini seguano il suo esempio”.