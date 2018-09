Dramma nella serata di ieri, 25 settembre, a Sant’Andrea Frius, in provincia di Cagliari. Simone Casu, 14 anni appena, è stato travolto e ucciso da un’auto davanti alla Chiesa del paese. Il conducente, un uomo di 45 anni di Silius, è stato arrestato per omicidio stradale: attualmente è piantonato in ospedale a Cagliari.

La dinamica, appurata dai militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Dolianova che hanno effettuato i rilievi, ha confermato che la Fiat Bravo lanciata a velocità sostenuta, violando i limiti di legge e non tenendo conto delle condizioni della strada, è sbandata nell’abitato di Sant’Andrea Frius per poi carambolare sul giovane che camminava sul bordo della strada. L'impatto è stato terribile. Sul posto è subito intervenuto il 118 di Senorbì, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Il 14enne è morto poco dopo a causa della frattura della base cranica.

Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti che possono aver modificato la sua idoneità psicofisica alla guida al momento dell'incidente. Il 45enne, sotto choc, è stato portato in ospedale.