Simmonne Kerr, cantante di un coro che aveva preso parte a Britain's got Talent, è morta all'età di 31 anni dopo essere stata accoltellata. A fare la scoperta del corpo è stato il figlio di sei anni, che ha trovato il cadavere in casa riverso in un lago di sangue, in una scena che mai il piccolo potrà dimenticare e che segnerà per sempre la sua vita. Per l'omicidio la polizia avrebbe posto in stato di fermo un uomo di 40 anni anche se non è ancora chiaro il legame con la vittima.

Quella di Simmonne è stata una vita giovane ma molto sfortunata. La donna, che lavorava come infermiera, aveva iniziato a cantare dopo il decesso del primo figlio per anemia falciforme: faceva parte infatti del NHS B Positive Choir, che si esibisce per promuovere le donazioni di sangue e che aveva preso parte anche alla puntata finale di Britain's got Talent, talent show famoso in tutto il mondo. Il gruppo musicale era stato eliminato e non era riuscito ad accedere alle fasi finali della competizione: "Cantare – aveva dichiarato – è un'esperienza bellissima: unirmi al B Positive Choir mi era sembrato il modo più facile per far conoscere il bisogno urgente di donare il sangue facendo un'attività positiva e motivazionale". Il movente che ha mosso l'autore del delitto è al momento ancora ignoto e nessuna ipotesi è stata scartata dagli inquirenti.