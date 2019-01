Lo hanno trovato morto all’interno dell’appartamento in cui abitava ieri sera. Oggi è emerso che a ucciderlo sarebbe stata una ragazza di 18 anni che ha raccontato che l’uomo stava tentando di stuprarla. I carabinieri di Siena hanno fermato la ragazza 18enne per l’omicidio dell’uomo, di 63 anni e di nazionalità marocchina, trovato morto ieri in serata a Castelnuovo Scalo, frazione di Asciano, nel senese. Il cadavere dell’uomo, un operaio, è stato trovato nell’appartamento in cui abitava insieme ad altre persone: la casa è di proprietà di un’impresa di materiali di costruzioni che lo aveva adibito ad alloggio di servizio per i suoi dipendenti.

L’uomo è stato trovato completamente nudo e presentava numerose ferite di arma da taglio sul volto e sul busto. Il ritrovamento è avvenuto ieri sera, alle 19.20, in un appartamento all'interno dello stabilimento che produce laterizi. Il 63enne marocchino lavorava nella ditta come custode. Le indagini del Nucleo investigativo e della compagnia di Siena hanno portato, durante la notte, alla ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto. È così stata individuata la 18enne che abita nello stesso palazzo con i suoi genitori. I carabinieri hanno contestato alla ragazza di essere la responsabile dell’omicidio, facendole notare le contraddizioni nelle ricostruzioni da lei fornite. A quel punto la ragazza ha ammesso di essere stata l’autrice del delitto, spiegando di essere stata aggredita dall’uomo che aveva tentato di stuprarla. Nei suoi confronti è stato emesso, dalla procura per i minorenni di Firenze, un decreto di fermo di indiziato di delitto per omicidio. Ora la ragazza si trova in un centro di accoglienza per minori.