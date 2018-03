Incidente mortale in provincia di Siena. Due auto si sono scontrate nel pomeriggio di ieri, martedì 13 marzo, sulla strada provinciale 541 tra Casole d’Elsa e Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena. Un uomo di 40 anni, Cristian Manca, di origini sarde ma da anni residente a Colle Val d’Elsa, è morto sul colpo, mentre altre due persone, un signore di 68 anni ed un altro di 32, sono rimase ferite. I due, trasportati d'urgenza e in elicottero all'ospedale della città toscana, non sarebbero in pericolo di vita anche se restano ricoverati e sotto osservazione. Nello schianto è rimasta coinvolta anche un'altra persona, un 37enne, trasferito all'ospedale di Poggibonsi, le cui condizioni però sono apparse sin da subito non critiche.

Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, dopo che le due vetture si sono scontrate, per cause ancora in via di accertamento, la vittima, che era seduto sul lato del passeggero, ha sbattuto la testa contro il vetro laterale del pickup sul quale viaggiava, e alla cui guida vi era un 32enne rimasto ferito, e non ha più ripreso conoscenza. Per lui non c'è stato nulla da fare: è deceduto mentre i medici del 118, giunti intanto sul luogo, cercavano di rianimarlo. Probabilmente durante un sorpasso, l'auto si è scontrata con una berlina guidata dal 68enne.