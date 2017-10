Tragico incidente all'alba sul raccordo Siena-Bettolle, in direzione Sud, a Pian delle Cortine: due giovani di 22 anni sono morti in un incidente stradale e un terzo – di 18 – è rimasto ferito. I tre viaggiavano a bordo della stessa vettura che, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori dalla carreggiata finendo in una strada laterale. Tutti e tre gli occupanti dell'auto sono di origine kosovara. Il diciottenne stato trasportato all'ospedale Le Scotte di Siena dai sanitari del 118 e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco.

La scena che si è presentata ai soccorritori è stata drammatica. Secondo le ricostruzioni, l’auto coi tre giovani a bordo si sarebbe prima scontrata contro il guard-rail, sbandando sulla destra, poi avrebbe percorso a grande velocità un centinaio di metri perdendo pezzi ovunque. L'impatto finale è risultato troppo violento e due degli occupanti sono praticamente morti sul colpo. La macchina era quasi irriconoscibile quando ha terminato la corsa. Sarebbe stato proprio il diciottenne, che viaggiava accanto al conducente e salvo per miracolo, a chiamare i soccorsi. Ora i carabinieri di Castelnuovo stanno cercando di ricostruire dettagliatamente cosa possa essere accaduto. Non si esclude un colpo di sonno ma è presto per dirlo.