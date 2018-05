Non accettano il matrimonio della figlia e per questo fanno aggredire lo sposo con l’acido. Così avrebbe agito una coppia di origini calabresi nel Senese: i due, lui di cinquantaquattro e lei di quarantacinque anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Poggibonsi per le lesioni subite al volto dal genero, un uomo di quarantotto anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, la coppia non aveva accettato il matrimonio della figlia con quell’uomo più grande di lei di oltre venti anni. Due le aggressioni ai danni dello sposo: la prima è avvenuta il 23 febbraio scorso a San Gimignano, la seconda il 19 aprile a Torino. Attualmente sono in corso le indagini per identificare gli autori materiali degli attacchi.

Minacce, intimidazioni e lesioni – Da quanto emerso, la relazione tra la figlia della coppia arrestata e l’uomo aggredito non era stata accettata dalla famiglia di lei sin dall'inizio. Ci sarebbero state minacce, intimidazioni e addirittura il danneggiamento dell’auto dell’uomo con la scritta “pedofilo”. Ma poi i genitori della donna avrebbero alzato il tiro ordinando le aggressioni con l’acido. Il primo attacco c’è stato appunto il 23 febbraio, quando a San Gimignano uno sconosciuto ha affiancato l’auto del quarantottenne gettando dell’acido e gridandogli “pedofilo”. In quella occasione l’uomo era rimasto ferito leggermente ma, spaventato, aveva denunciato e aveva deciso di trasferirsi a Torino con la moglie. Questo però non sarebbe stato sufficiente a fermare i genitori di lei, che avrebbero ordinato la seconda aggressione nel capoluogo piemontese. In questo caso l’uomo è stato centrato al volto e ha riportato danni gravi e permanenti che avrebbero potuto essere ancora più invasivi se la prontezza dell'uomo non lo avesse portato a sciacquarsi subito il viso.

In carcere marito e moglie – I carabinieri di Poggibonsi hanno subito raccolto la segnalazione e avviato indagini a tappeto, trovando prove considerate schiaccianti a carico dei due coniugi che poi sono finiti in manette in esecuzione di una misura di custodia cautelare. L'uomo arrestato ha alle spalle anche un grave precedente per omicidio.