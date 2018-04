Angoscia per la scomparsa Chloe Caselli. La ragazza si è allontanata da Poggibonsi, in provincia di Siena lo scorso sabato 14 aprile e da allora non ha più dato sue notizie. Chloe è una ragazza di vent'anni con la passione per l'equitazione che l'ha portata sul podio del Concordo Ippico Nazionale quando aveva solo quindici anni e quella per i tatuaggi. La ragazza frequenta la scuola per tatuatori. La sua è stata una vita senza scossoni fino alla scomparsa denunciata quattro giorni e finita anche tra i tanti casi trattati dal programma Chi l'ha visto?. La sera di sabato 14 aprile ha detto alla mamma che si sarebbe trattenuta con gli amici fino alla mezzanotte e che l’avrebbe poi chiamata per concordare con lei dove dovesse andare a prenderla, ma non ha mai chiamato.

Descrizione

Chloe è alta 157 centimetri, ha occhi e capelli castani e una corporatura normale. Quando si è allontanata indossava una felpa con pelliccia grigia, un paio di pantaloni con fantasia mimetica e scarponcini scamosciati di colore giallo. Con sé aveva una shopping bag di plastica nera con i bordi marroni e un piccolo zaino bianco. Sul polpaccio destro ha un tatuaggio raffigurante un boccale di birra con la scritta “Chi non beve birra Dio gli tolga anche l’acqua”, sul polso destro, un punto esclamativo tatuato e all’interno dell’avambraccio sinistro, un fiore tatuato. Ha anche un tatuaggio raffigurante la testa di un serpente e una mano sotto il ginocchio sinistro.