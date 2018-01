Ha abbandonato suo figlio nell'auto parcheggiata sotto il sole a Sidney, dove ora è piena estate e le temperature superano abbondantemente i trenta gradi: il piccolo ha rischiato di morire, ma malgrado ciò il padre non verrà incriminato perché, secondo la polizia, la sua è stata una distrazione commessa in totale buona fede. L'episodio, che fortunatamente ha avuto un lieto fine e non ha sortito gravi conseguenze per il bimbo, sta facendo discutere l'opinione pubblica del paese: se le autorità hanno infatti appurato che non c'erano nell'uomo intenti criminosi, per gli psicologi si è trattato di un caso estremamente grave che tuttavia potrebbe capitare a qualsiasi genitore.

Il bambino è stato abbandonato per almeno tre ore nell'abitacolo di una Kia, fino a quando alcuni passanti non si sono accorti della sua presenza ed hanno chiamato la polizia. Appena arrivati gli agenti hanno infranto il finestrino ed estratto il piccolo, che era già visibilmente disidratato e le cui condizioni, se fosse rimasto ancora a lungo nella vettura, avrebbero rischiato di aggravarsi.

I poliziotti sono risaliti al proprietario dell'automobile e nel giro di pochi minuti sono riusciti a rintracciarlo: dopo averlo interrogato hanno optato per non incriminarlo del reato di abbandono di minore, in quanto avrebbero appurato la sua totale buona fede. Per quanto riguarda invece il bambino, è stato riaccompagnato a casa dopo una visita medica di controllo. Le sue condizioni sono buone, anche se è apparso piuttosto spaventato.