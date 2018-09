Tragedia sfiorata poco fa nella spiaggia di Marianello, a Licata in provincia di Agrigento, dove un pezzo di costone è franato lambendo gli ombrelloni e le strutture del lido che si trova in quel tratto di costa frequentato dai bagnanti. I fatti sono avvenuti all'ora di pranzo di oggi 5 settembre. Tutto è accaduto nel giro di pochi istanti con i presenti che sono fuggiti terrorizzati. Uno di loro ha però avuto il sangue freddo di riprendere con lo smartphone la scena. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e nemmeno la struttura balneare che si trovava lì sotto è stata danneggiata.

La polizia municipale di Licata ha, dopo il sopralluogo di rito, però, rassicurato tutti: "Nell'odierno episodio di smottamento a Marianello non si sono registrati danni a persone e/o cose". Il video è stato caricato sulla pagina Facebook di Angelo Cambiano, ex sindaco di Licata: “È d'attualità il tema del dissesto idrogeologico ed erosione costiera. Per fortuna nessun danno a cose o persone. Spiaggia di Marianello, Licata”.