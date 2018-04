Giuseppe Gennuso, deputato regionale siciliano di 65 anni eletto nella lista di centrodestra Popolari ed Autonomisti, è stato tratto in arresto ieri sera dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa con l'accusa di voto di scambio, aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento, che prevede la reclusione presso il suo domicilio, è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo etneo. Sulle indagini, che vede il coinvolgimento di altre persone, vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti della Dda siciliana. Manette e arresti domiciliari sono stati ordinati anche per Massimo Rubino, ritenuto un procacciatore di voti. Il carcere è invece scattato per Francesco Giamblanco, genero del boss di Avola.

Giuseppe Pippo Gennuso, imprenditore, parlamentare regionale al suo quarto mandato, all'ultima elezioni tornata elettorale aveva ottenuto nel collegio di Siracusa 6.567 preferenze. Il suo è l' l'ennesimo nome di un deputato dell'Assemblea regionale siciliana a finire nel mirino della magistratura. Nei giorni scorsi, la Direzione Distrettuale Antimafia di Catania aveva chiesto l'archiviazione nei confronti di quattro indagati in un'altra inchiesta per tentata estorsione in cui Gennuso figurava come parte lesa. A Palermo, il parlamentare ha invece denunciato di essere rimasto vittima di un'estorsione del quadro della gestione di una sala Bingo da parte di membri della sua stessa famiglia: un processo è in corso contro alcuni esponenti della cosca Vernengo di Santa Maria di Gesù, che però si sono sempre difesi sostenendo di aver gestito negli anni passati il bar della sala giochi. Adesso, invece, il deputato regionale è accusato di aver stretto un patto con esponenti della cosca mafiosa siracusana.