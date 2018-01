in foto: Il ministro dell'Interno Marco Minniti e il capo della Polizia Franco Gabrielli (LaPresse)

La prima espulsione del 2018 ha interessato un marocchino di 42 anni, residente a Trapani dove svolgeva il mestiere di venditore ambulante. Il provvedimento è stato firmato dal Ministro dell'interno Marco Minniti a conclusione di un'attività info-investigativa condotta dalla Digos di Trapani. Con questo, il numero di espulsioni da gennaio 2015 sale a 238, con una media di quasi dieci espulsioni al mese. Il 42enne è stato espulso sulla base del parere espresso dalla stessa comunità islamica locale, che lo avrebbe ritenuto pericoloso.

L'uomo aveva precedenti per ricettazione, commercio di falsi e guida in stato di ebrezza e, secondo gli inquirenti, aveva intenzione di investire con un'auto i clienti di un esercizio pubblico per poi completare l'assalto omicida con un coltello. La comunità islamica locale lo avrebbe ritenuto pericoloso sia per il fanatismo espresso dall'uomo, che per un'idole violenta, aggravata dall'uso di droga. Del 42enne era stato delineato un profilo preciso, ma è stato necessario impegnarsi in un'opera di investigazione più approfondita per giungere all'espulsione. Il venditore ambulante viveva di lavoro e famiglia, nel cui nucleo c'erano la moglie e i figli, tutti residenti in una casa al centro di Trapani. La Sicilia, quale principale punto di arrivo dei flussi migratori dall'Africa all'Italia, è una delle regioni chiave in cui viene svolta l'attività info-investigativa delle Forze dell'ordine.