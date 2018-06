Non potrà mai più mettere piede su un volo della compagnia britannica Jet2 dopo che da “ubriaco” e con il suo comportamento fortemente “aggressivo” ha costretto un aereo diretto a Ibiza ad una sosta fuori programma all’aeroporto di Tolosa, in Francia. Il passeggero è stato prelevato dalla polizia francese dal volo LS397, partito da Belfast, dopo che il pilota è stato costretto a effettuare l’atterraggio, come riportato da una portavoce della low cost. Stando a quanto riferito da Jet2, il passeggero è stato beccato a “consumare alcol in modo illecito”, un particolare che aveva poi scatenato il suo comportamento “vergognoso” e “deplorevole”. Phil Ward, amministratore delegato di Jet2.com, ha dichiarato: “Non tollereremo in nessun caso questo tipo di comportamento vergognoso a bordo dei nostri aerei”. L’uomo con sé aveva una bambola gonfiabile, come riportato nel tweet di un altro passeggero: “Bello ragazzi! Insieme a una bambola gonfiabile alle 7 del mattino proprio di fronte ai miei bambini”.

“Le famiglie che vogliono godersi una meritata vacanza non dovrebbero essere sottoposti a questo tipo di comportamento e ci scusiamo sinceramente con tutti gli altri clienti di quel volo – ha fatto sapere Jet2 – Adotteremo ulteriori azioni a sostegno del nostro equipaggio per garantire che il passeggero sia ritenuto responsabile delle sue azioni”. Alle parole sono seguiti i fatti: l’uomo ha già ricevuto un divieto a vita dai futuri voli Jet2. "È molto chiaro che il consumo di alcolici ha contribuito illegittimamente a questo comportamento e come parte del nostro approccio ‘OnBoard Together’ continueremo a chiedere azioni per controllare meglio la vendita e il consumo di beni esentasse acquistati negli aeroporti” si legge nel comunicato.