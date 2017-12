Quando ha visto quell'automobile che oltrepassava la banchina finendo in acqua non ci ha pensato su due volte: si è mediatamente tuffato per soccorrere gli occupanti, ma purtroppo non ce l'ha fatta a riemergere e d è annegato a sua volta. È la triste storia di un uomo statunitense di 50 anni, Frank Williams, il cui corpo senza vita è stato recuperato solo diverse ore dopo dai soccorritori. L'uomo, cuoco in un ristorante della zona, è stato visto l'ultimo volta in vita martedì sera mentre saltava in acqua martedì per aiutare a salvare gli occupanti del mezzo finito in un canale nei pressi del lago Pontchartain, nel sud-est della Louisiana, vicino alla città di New Orleans

Con lui si sono tuffati altri due uomini che invece sono riusciti ad estrarre gli occupanti del mezzo senza conseguenze per loro. Per l'autista dell'auto, però, non c'è stato nulla da fare.Portato a riva, l'uomo è stato dichiarato morto sul posto dai soccorritori medici. Il passeggero invece è stato salvato ed ora è ricoverato in condizioni stabili in un ospedale. Frank invece non è più riemerso ed è stato dichiarato scomparso. Le ricerche per trovarlo son andate avanti per ore e si sono concluse purtroppo con il ritrovamento del suo cadavere mercoledì.