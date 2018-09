La misteriosa e improvvisa morte di una studentessa universitaria di diciotto anni, trovata esanime nel suo alloggio per studenti pochi giorni dopo essersi trasferita, ha sconcertato patologi e medici. È la terribile storia di Abigail Hall, una giovanissima studentessa britannica trovata morta improvvisamente a soli diciotto anni nella stanza dove alloggiava in un campus della Sheffield Hallam university. Il suo trasferimento nel campus universitario per proseguire gli studi nel 2015 doveva essere l'inizio di una nuova e felice carriera scolastica ma in appena quattro giorni è finito in tragedia.

Cosa è emerso dall'inchiesta dopo la misteriosa morte – Secondo l'inchiesta, la giovane aveva vomitato continuamente, lamentando forti dolori allo stomaco per tre giorni prima di crollare nella sua stanza ma l'esatta causa di morte resta un mistero. L'autopsia ha sancito che ad ucciderla è stato del materiale estraneo proveniente dal vomito e finito nei polmoni ma lo stesso patologo ha detto di non avere "alcuna spiegazione sul perché". La diciottenne era stata anche visitata nei giorni precedenti la morte ma il medico le aveva detto che era un virus.

La testimonianza della compagna di stanza – "La dovevo tenere d'occhio e andai a controllarla poco prima delle 19:00. Non era nel suo letto e ho pensato che forse i suoi genitori erano venuti a prenderla. Mentre stavo andando via, vidi la luce sul suo bagno, guardai in bagno. Lei era a terra. Sembrava incosciente" ha ricordato la sua compagna di stanza. Insieme ad altri studenti la compagna di stanza ha immediatamente chiamato un'ambulanza ma nonostante i migliori sforzi dei medici per tentare di salvarla, Abigail morì poco dopo. "Siamo semplicemente scioccati dal fatto che ciò possa accadere a una ragazza sana" avevano spiegato i familiari. La polizia ha detto che non c'erano circostanze sospette intorno al suo decesso. Il suo fidanzato Josh Thompson, di 22 anni, dopo la morte della giovane decise comunque di ufficializzare il suo fidanzamento con un anello, annunciando pubblicamente su Facebook: "Abigail Hall e io ora siamo fidanzati. Lei è la mia vita. Le parole non possono esprimere l'amore che ho per lei, era la ragione per cui mi svegliavo al mattino"