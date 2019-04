Un uomo inglese è stato condannato a 12 anni di carcere per lo stupro di una prostituta. La violenza, ha spiegato il giudice, è avvenuta perché Lee Hogben si è tolto il preservativo durante il rapporto sessuale. Il 35enne avrebbe ignorato la sua vittima quando gli ha detto "Non lo fare, per favore, no" e l'ha minacciata quando ha cercato di liberarsi.

Stando a quanto ricostruito dalla Corte di Bournemouth, Hogben ha contattato la sua vittima online attraverso un sito web di incontri per adulti dove era scritto chiaramente in che i clienti devono indossare una protezione durante ogni rapporto. Si sono incontrati al Royal Bath Hotel di Bournemouth, nel Dorset, il 19 gennaio scorso dopo aver concordato un prezzo per due ore.

Il procuratore Jodie Mittell ha detto che Hogben ha minacciato la prostituta con violenza quando lei gli ha opposto resistenza. La donna peraltro non avrebbe ricevuto i soldi della cifra pattuita. "Quando Hogben ha rimosso la protezione, la denunciante ha ripetutamente protestato e ha cercato di divincolarsi, ma lui le ha detto di smettere. L’ha minacciata. Le ha detto che aveva picchiato la gente e derubato la gente” ha spiegato Mittell. La vittima alla fine ha lasciato l'hotel e ha denunciato l’uomo alla polizia. Hogben è stato arrestato il giorno seguente. Dopo la condanna, ha minacciato di sparare al giudice Stephen Climie dicendogli: "Sto venendo per te. Di notte avrai un fucile in faccia”.

Hogden, che ha una serie di condanne per molestie e reati di guida, è stato condannato per stupro e due capi di aggressione. Il suo avvocato Nick Robinson ha detto che i reati si sono verificati quando Hogben si trovava in uno "stato emotivo acuito. Il mio cliente ha sofferto anni di abusi sessuali mentre era in cura”.