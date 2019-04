Lo hanno trovato che vagava per una strada della Costa del Sol, sanguinante per essersi amputato il pene. Sosteneva di essere un "alieno chiamato Sergio". L'uomo, di età compresa tra i 30 ei 35 anni, è stato ricoverato in ospedale per un'operazione di emergenza. Quando i medici dell'Hospital Universitario Miguel Servet lo hanno esaminato, hanno trovato lacci delle scarpe ed elastici attorno a ciò che restava del suo organo sessuale come se avesse formato una specie di laccio emostatico, secondo quanto riporta la stampa spagnola. È stato anche riferito che mostrava segni di un colpo alla testa e di soffocamento. Secondo Diario Sur, la polizia sta vagliando l’ipotesi di un “gioco sessuale estremo”. Non è che escluso che l’uomo soffra di gravi problemi di salute mentale.

Il caso analogo di Saragozza

La vicenda arriva a mese di un mese dal caso di Saragozza, sempre in Spagna, dove un 33enne inglese è stato ritrovato a vagare per le strade del capoluogo dell’Aragona, sanguinante nelle parti basse, dopo essersi evirato. Interpellato dai medici, è stato lo stesso uomo a rivelare di essersi tagliato il pene in casa, di averlo messo in un sacchetto di plastico riposto all'intero dell'abitazione e di esser poi uscito in strada. Un uomo, di nazionalità britannica, è stato arrestato il giorno dopo per aver presumibilmente aiutato il 33enne ad evirarsi. Secondo l’autorità spagnola, l’uomo aveva messo in precedenza un annuncio su internet nel quale cercava un persona che lo “aiutasse” nell’operazione.