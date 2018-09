Singolare quanto pericolosissimo incidente domestico nelle scorse ore in un'abitazione di Bridgeport, popolosa città degli Stati Uniti d'America nello Stato del Connecticut. Una donna alle prese con un black out in casa si è alzata di notte al buio per accendere una candela senza accorgersi che in realtà stava dando fuoco alla miccia di un piccolo candelotto di dinamite. La donna ha subito danni significativi alle mani ed è stata portata all'ospedale di Bridgeport ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L'episodio, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, ha richiesto però l'intervento di numerose squadre di soccorritori sia medici sia dei vigili del fuoco che hanno operato in zona per ore

Sul posto infatti sono accorsi poliziotti, ambulanze e vigili del fuoco oltre alle squadre di artificieri della polizia statale ed è stato necessario evacuare per precauzione diverse abitazioni su entrambi i lati della strada interessata. Come riportano i giornali locali, dopo aver soccorso la signora rimasta ferita agenti e pompieri hanno perquisito la casa e l'area circostante e hanno trovato un altro dispositivo esplosivo analogo a quello già acceso. È stato compito degli artificieri mettere al sicuro l'area per poter portare via l'oggetto pericoloso e farlo detonare in sicurezza.