Si era alzata da letto durante la notte forse per andare in bagno o per bere ma probabilmente è improvvisamente scivolata, battendo violentemente la testa a terra e procurandosi una ferita mortale senza che nessuno se ne accorgesse. Così è morta nelle scorse ore Luigia Pagliosa, conosciuta da tutti in paese come Luigina, 82enne di Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza. A fare la macabra scoperta, ma solo diverse ore dopo, è stato il marito, l'85enne Luigi Pianalto, che svegliatosi nelle prime ore del mattino, poco dopo le 4, si è accorto che la consorte non era a letto ed è andata a cercarla. La donna giaceva a terra esanime in una pozza di sangue. Inutili i successivi soccorsi allertati dai figli e dai vicini a cui l'uomo si era rivolto.

Quando l'ambulanza del Suem è arrivata poco dopo sul posto, i medici hanno solo potuto accertare il decesso della signora. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna si sarebbe alzata durante la notte e sarebbe scivolata. Avrebbe battuto violentemente la testa su uno spigolo, procurandosi una ferita che ha prodotto un’emorragia, favorita dai medicinali che prendeva per disturbi cardiaci. Incapace di alzarsi e chiamare aiuti, la donna avrebbe trovato la morte. Del caso è stata interessata la procura della Repubblica di Vicenza che ha disposto l’autopsia sulla salma per accertare l'esatta causa di morte.