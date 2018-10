"Ha urlato così forte, ‘Perché Katherine? Per favore non anche i bambini’”. Bronko Hoang, 25 anni, marito di una donna incinta uccisa in un tragico incidente automobilistico, si è svegliato dal coma e ha appreso la devastante notizia. La donna era in attesa di due gemelli. Sua zia Pham Crawford ha raccontato al The Daily Telegraph la sua drammatica reazione: "Non riesce a smettere di piangere e si sente come in colpa ad essere l'unico sopravvissuto. Ora è completamente sotto choc".

Secondo le ricostruzioni, Richard Moananu, 29 anni, viaggiava probabilmente ad un velocità di oltre 100 km/h quando lo scorso 28 settembre la sua Mazda si è schiantata contro una Tiida Nissan con a bordo Katherine Hoang, 23 anni, incinta di due gemelli, e una 17enne sua parente, a Sidney. Entrambe sono morte sul colpo, nei pressi di Northern Rd, Orchard Hills. Bronko, che si trovava sul sedile del passeggero anteriore, è sopravvissuto allo schianto nonostante abbia subito la rottura di alcune costole, di una gamba e uno zigomo fratturato. Moananu è rimasto intrappolato nelle lamiere della sua macchina, prima di essere liberato e portato in ospedale. L’uomo, padre di quattro figli, guidava senza patente, quando si sarebbe spostato con l'auto sul lato sbagliato della strada. Tra le varie accuse, deve rispondere di duplice omicidio colposo, guida pericolosa aggravata e negligente che ha causato la morte di due persone.

Una parente del 25enne, Lucy La, ha aperto una pagina per la racconti su GoFundMe che negli ultimi otto giorni, ha raccolto oltre $ 45.000, superando l'obiettivo iniziale di $ 10.000. In un post su Facebook, Lucy ha scritto che "la giustizia deve essere servita". Ha poi spiegato a news.com di aver fatto quel commento perché molti hanno espresso il proprio choc nell’apprendere che Moananu non sarà accusato per la morte dei gemelli che Katherine portava in grembo. "Siamo arrabbiati perché questi bambini facevano già parte della famiglia e sono morti nell'incidente", ha detto.