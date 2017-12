Non è riuscito a convivere con un segreto che giorno dopo l'ha devastato fino alla decisione finale di farla finita. Così Christopher Lockhart, 47 anni di Portage, nel Michigan, si è suicidato lasciando accanto al suo corpo un biglietto in cui confessava alla polizia come aveva ucciso la moglie e dove ne aveva occultato il cadavere. Un lettera con tanto di mappa, una specie di caccia al tesoro che ha portato gli inquirenti a ricostruire finalmente il delitto consumatosi lo scorso maggio con il quale l'uomo aveva deciso di distruggere la sua famiglia.

Tutto è cominciato lo scorso ottobre, quando Christopher, manager della Pfizer, è stato trovato cadavere nella sua casa in Michigan, ma la polizia locale solo pochi giorni fa ha rivelato tutti i dettagli il caso. Il decesso era avvenuto alcuni giorni prima e a far scattare l'allarme era stato un suo collega che non l'aveva visto presentarsi ad un appuntamento di lavoro. Aveva un comportamento strano da quando la moglie Theresa era scomparsa il 18 maggio scorso. I detective sospettavano un suo coinvolgimento, ma non avevano prove sufficienti per incastrarlo. Era persino stato arrestato quattro volte negli ultimi mesi per guida in stato di ebrezza e manomissione dell'impianto elettrico del vicino di casa.

"L'allarme per la scomparsa di Theresa era scattato a maggio, quando non si era presentata a lavoro – ha detto il detective Nick Armold -. La sua auto era stata ritrovata in un parcheggio, ma di lei non c'era alcuna traccia. Da quel momento il marito non hai mai partecipato alle ricerche od organizzato nulla per ritrovarla". Ma, nonostante i sospetti, non c'era altro. Fin quando il 23 ottobre Christopher si è tolto la vita lasciando accanto al suo cadavere un biglietto con tutte le istruzioni per trovare il corpo della moglie."Detective Hess – si legge nella lettera – mi dispiace averla portata via dall'affetto di tutti. Trovala e permettile di riposare. Non avevo il diritto di fare ciò che ho fatto. Prego che Dio mi perdoni. La amo così tanto".

L'uomo, inoltre, ha confessato anche che quella notte era ubriaco e che, dopo una discussione, in preda alla rabbia, ha soffocato Theresa, trascinandola in macchina e seppellendola in un parco a 80 chilometri da casa. Una notizia, questa, che ha sconvolto tutta la comunità del paese in cui la coppia viveva da anni, ma non la madre della vittima, che ha raccontato ad una tv locale di come il genero "la teneva sempre sotto stretto controllo". Christopher, in precedenza, era stato già accusato di violenza domestica contro la moglie ed era stato dichiarato colpevole di aggressione, mentre negli anni Novanta era stato denunciato per aver sbirciato nella case dei vicini vestito solo con un costume da bagno.