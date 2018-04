Nel giro di tre mesi un uomo di trenta anni ha sposato una connazionale in Marocco e poi anche un'italiana a Torino. E per questo adesso A.Z. – queste le iniziali del giovane marocchino – è finito sotto processo nel capoluogo piemontese. Dovrà rispondere di bigamia aggravata. Secondo quanto ricostruito finora, però, la vicenda è tutt'altro che chiara tanto che la causa è stata aggiornata a luglio perché il tribunale, su richiesta della difesa dell’imputato, è intenzionato ad ascoltare un rappresentante del consolato marocchino. Per il momento è emerso che il primo matrimonio è avvenuto nel 2015, quando l’uomo ha sposato una donna in Marocco. Era il mese di settembre. Ma a quel primo matrimonio, celebrato secondo l'uso musulmano, non seguì una convivenza e quasi subito vennero avviate le procedure per il divorzio. Due mesi dopo, nel novembre dello stesso anno, il marocchino ha sposato ai piedi della Mole una donna italiana di quarantasette anni.

La moglie italiana ha ritirato la denuncia, ma l'accusa di bigamia è rimasta in piedi – Il matrimonio in Italia è stato celebrato dopo che lo sposo ha presentato dei documenti (non è chiaro come abbia potuto ottenerli dalle autorità del suo Paese) che ne certificavano lo stato civile. Tempo dopo però la sposa italiana si è accorta di quel precedente matrimonio in Marocco e ha presentato una querela. Finora sarebbe stato accertato che il divorzio venne formalizzato solo dopo le nozze di Torino. Successivamente la moglie italiana ha ritirato la denuncia ma l’accusa di bigamia è rimasta in piedi. Il pm Lisa Bergamasco ha contestato l'aggravante dell'induzione in errore della consorte. A difendere il marocchino è l’avvocato Laura Cargnino.