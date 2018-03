Un passeggero su un volo dalla Malesia è stato arrestato dopo essersi denudato per guardare un film porno prima di aggredire alcune hostess. I fatti sono avvenuti sabato, poco dopo la partenza del volo di linea della Malindo Air partito da Kuala Lumpur: il ventenne originario del Bangladesh si è tolto i vestiti e ha iniziato a guardare il film a luci rosse sul proprio laptop, secondo quanto riportato dai media locali e citato dal Daily Mail. Il giovane, studente presso un'università malese, si sarebbe inizialmente ricomposto su richiesta del personale di bordo, secondo il quotidiano New Straits Times. Successivamente avrebbe cercato di abbracciare i membri dell'equipaggio femminile mentre si recava in bagno, ma quando le sue avances sono state respinte, è diventato aggressivo e ha attaccato una hostess, si legge sul giornale malese. Il personale di bordo e alcuni passeggeri sono riusciti fermarlo, per poi legargli le mani con un pezzo di stoffa per il resto del volo.

Secondo il sito malese Star Online, l’uomo si sarebbe anche masturbato e avrebbe urinato sulla propria poltrona. La compagnia aerea, filiale malese di una società indonesiana, ha rifiutato di confermare i dettagli sull’incidente, limitandosi a riferire di un "passeggero agitato" sul volo per Dacca, poi arrestato all'arrivo. "L'equipaggio a bordo ha seguito la procedura operativa standard nel bloccare il passeggero dal causare ulteriori interruzioni sul volo. Il passeggero è stato preso in custodia dalla squadra di sicurezza di Dhaka all'arrivo e messo in prigione dalle autorità locali” si legge nel comunicato. Il Sun Daily, nel frattempo, ha riportato le testimonianze di un altro un passeggero dell'aereo che ha spiegato che l'uomo si sarebbe spogliato integralmente mentre guardava il porno, "ignorando tutti quelli che lo circondavano” e “poco abbiamo scoperto che stava molestando una hostess. "