Non aveva paura di morire, quando sette anni fa si è sparato alla testa. Christen McGinnes ha perso la mascella destra, un terzo dei denti e della lingua, la metà inferiore della bocca e l'occhio destro. Ma non è morta. La donna, 46enne della Virgina, oggi afferma di essere “felice” di averlo fatto. Il tentato suicidio infatti le ha permesso di trovare l’amore: "Fino al 2009, ho vissuto una vita incantata. Ho avuto molti amici. Ho adorato il mio lavoro e ho avuto un rapporto bellissimo con mia nonna. E poi, tutto è andato al diavolo. Mi hanno licenziata, mia nonna è morta. Stavo uscendo con un ragazzo davvero simpatico. Mi sono trasferita da lui e mi ha lasciata. Avevo perso tutti i miei risparmi e ho iniziato a bere molto. All'epoca pensavo che uccidermi fosse la cosa giusta da fare” ammette la donna. Christen ricorda il momento in cui ha preso quella decisione. I dettagli sono quasi inquietanti: “Ho riordinato l'appartamento perché sapevo sarebbe venuta della gente e sono uscita sul balcone perché temevo che il proiettile potesse attraversare la mia testa e oltrepassare il muro e ferire qualcun altro. Ero calmo per la prima volta da mesi. Non avevo paura di morire. Quindi ho premuto il grilletto”. La donna all’epoca aveva un coinquilino. “Ricordo l’urlo che è uscito dalla sua bocca: è una delle cose più angoscianti e terrorizzanti che abbia mai sentito” dice Christen. Grazie a lui si è salvata.

È rimasta in coma per 3 settimane. La prima cosa che ricorda è suo padre che le teneva la mano e diceva: ‘Tutto ciò che devi fare è guarire, va tutto bene, ora sei al sicuro’. “'Penso che il più grande cambiamento per me sia stato vedere tutte queste persone veramente preoccupate per me” spiega. La sua amica Howard ha detto: "Quando sono entrato nella stanza dell'ospedale non l’ho riconosciuta. Era gonfia, metà della sua faccia era fasciata perché era stata praticamente spazzata via. Ma quando ho visto la fronte e i capelli rossi ho capito che era la mia Christen”. Da allora, la donna è stata sottoposta a 49 interventi chirurgici per ricostruire il suo viso e ne avrà bisogno di altri in futuro. "Non sarò mai la persona che ero prima, ma va bene così. Oggi sono felice. È una lotta per me andare in giro, ma mi piace la vita che ho. Durante la mia guarigione, ho incontrato un uomo meraviglioso di cui mi sono innamorata” racconta ancora. “Apprezzo maggiormente i rapporti con gli altri e il tempo passato con loro. Ma non rimpiango quello che ho fatto”. Ora, Christen è volontaria al Trauma Network Center in Virginia. Ha detto: "Il suicidio è una cosa orribile. È una cosa che non si può neanche pensare, la gente lo tiene nascosto. Parlare del suicidio e ammettere di averlo fatto, può aiutare altre persone ad uscirne”.