Ha deciso di suicidarsi sparandosi un colpo di arma da fuoco alla testa con un fucile e accanto a lui ha deciso di lasciare un bigliettino per spiegare i motivi dell'esterno gesto ma anche per indicare la persona che gli aveva venduto l'arma. Per questo la persona indicata sul foglietto è finito sotto inchiesta da parte della polizia con l'accusa di istigazione la suicidio. È accaduto a Genova dove martedì scorso la vittima è stata ritrovata dagli agenti del commissariato di Pre' in una pozza di sangue in un'abitazione del centro storico con accanto fucile e la nota scritta a mano.

L'uomo, un genovese di 50 anni seguito da tempo dai servizi sociali del capoluogo ligure per un riconosciuto stato di depressione, ha scritto sul biglietto il nome di chi, a suo dire, gli aveva venduto il piccolo fucile usato per il suicidio, aggiungendo però anche una frase che faceva intendere che il venditore era a conoscenza delle sue intenzioni suicide. Da quel biglietto quindi sono partite le indagini degli agenti che hanno portato all'identificazione dell'uomo indicato: una persona senza fissa dimora e seguita da un centro di ascolto del centro storico. Il sessantenne è finito così nel registro degli indagati. L'uomo, quando ha appreso delle accuse nei suoi confronti, ha ammesso di avere venduto l'arma ma negato di essere a conoscenza dell'uso che l'acquirente volesse farne.