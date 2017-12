Una donna è morta tragicamente dopo aver subito un intervento chirurgico per ingrandire i glutei all’interno di un salone da parrucchiere. Carolina Andrea Aguirre Castano, 38 anni, è deceduta dopo aver accettato di sottoporsi alla chirurgia estetica in un centro di bellezza nel quartiere El Chagualo, a Medellin, in Colombia. Alla paziente sarebbe state impiantate delle protesi al silicone sul sedere per "migliorarne la forma" e le sarebbe stata iniettata una sostanza non identificata, secondo quanto si legge sul quotidiano online locale Noticias Caracol. Ma ad un certo punto Carolina avrebbe iniziato a a sentirsi male, così lo staff del salone di bellezza ha chiamato un'ambulanza che l’ha portata d’urgenza all'ospedale. Purtroppo la donna, madre di due figli, è morta durante il tragitto.

Il comandante in servizio della polizia metropolitana della città, il colonnello Juan Carlos Restrepo, ha confermato la sua morte, aggiungendo che quella della 38enne è il “sesto decesso come conseguenza di procedure cosmetiche a Medellin nell'ultimo anno”. Le autorità hanno inaugurato un’inchiesta sulla tragedia. Secondo quanto riferito, il proprietario del centro estetico è stato arrestato e resta sotto la custodia della polizia. Il salone è stato chiuso. Alejandro Uribe, il marito di Carolina, ha detto a Noticias Caracol che la sua famiglia intraprenderà un'azione legale in modo che la morte della moglie non resti impunita. "Abbiamo un audio delle conversazioni delle persone che hanno fatto questo a mia moglie. Non vogliamo che avvengano altre morti simili. Dovranno rispondere di quello che hanno fatto", ha detto l’uomo.